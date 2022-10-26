"من أجل الوطن.. حلّوا مشكلة نجم البرتغال مع سانتوس!"

قائد سيليساو أوروبا ينفجر

بعث الدولي البرتغالي السابق باولو فوتري برسالة قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكل من مدرب سيليساو أوروبا، فرناندو سانتوس ولاعب بنفيكا المعتزل دوليًا رافا سيلفا.

وطالب فوتري جناح بنفيكا الهجومي وسانتوس أن يتركا كل ما بينهما جانبًا وأن يستدعى رافا لقائمة البرتغال في كأس العالم "من أجل الوطن".

وقال فوتري: "نحن على أعتاب كأس العالم، لا أعلم ماذا حدث بين المدرب سانتوس ورافا ولكن ما أنا متأكد منه هو أنه لا يوجد مدرب لأي فريق موجود في كأس العالم لن يقوم باستدعاء لاعب يؤدي مثلما يفعل رافا حاليًا".

وأضاف: "كذلك فأنا أعلم جيدًا أنه لا يوجد لاعب محترف يرغب في البقاء بالمنزل ومشاهدة كأس العالم من التلفاز، لذلك فإنني كقائد سابق لمنتخب البرتغال، أطلب منكما أن تجلسا سويًا وتحلا المشكلات، افعلا ذلك من أجل البرتغال.. من أجل وطننا".

وكان رافا سيلفا قد أعلن اعتزال اللعب الدولي في سبتمبر مطالبًا الجميع باحترام أسبابه ودوافعه التي وصفها بـ"الشخصية".. قبل أن يتألق بقوة مع بنفيكا في الموسم الجاري ويوصلهم إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.