من أجل النهائي الآسيوي؟ الكشف عن حقيقة تأجيل الهلال والاتحاد بكأس الملك

حقيقة تأجيل مباراة الهلال والاتحاد بكأس الملك

ضرب نادي الهلال موعدًا أمام الاتحاد نهائي مبكر ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تأهل الفريقين إلى نصف نهائي البطولة، وبعدها انتشرت بعض الأنباء التي أكدت على أن الزعيم سيقوم بالمطالبة بالتأجيل.

ووصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، يومي 29 أبريل و6 مايو المقبلين، وقبلهما مباراة الاتحاد بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 23 أبريل.

وأشار برنامج "ملعب SBC" إلى أن ما تم ذكره حول وجود تأجيل لمباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك غير صحيح.

وبالتالي تم التأكيد على إقامة مباراة الهلال أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم 23 أبريل المقبل بشكل طبيعي، دون تغيير حتى الآن.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من مباراة الهلال والاتحاد، أمام المنتصر من مواجهة النصر والوحدة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.