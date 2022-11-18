من أجل المونديال .. ملك بلجيكا يقود تدريبات الشياطين!

آمال كبيرة معقودة على الجيل الحالي

استعدت بلجيكا لكأس العالم بإعلان ترويجي يجمع نجوم الفريق ومدربهم روبرتو مارتينيز مع ملك البلاد فيليب.

وأقام الشياطين الحمر معسكراً قصيراً بأوروبا قبل التوجه نحو الكويت لمواجهة مصر ودياً في آخر الاستعدادات قبل المونديال.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب على تويتر مقطع فيديو طريق يظهر استقبال ملك البلاد فيليب لمدرب الفريق مارتينيز بالمراسم الرسمية.

ويظهر الفيديو الفكاهي مارتينيز مندهشاً من إلمام الملك بخطط اللعب، لدرجة دعوته لقيادة تدريب الفريق بنفسه وقيادة نجومه.

يذكر أن بلجيكا تلعب في المجموعة السادسة من كأس العالم رفقة كندا، المغرب، والمنتخب الكرواتي.