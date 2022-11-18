بلجيكا
من أجل المونديال .. ملك بلجيكا يقود تدريبات الشياطين!
هيثم محمد
10:04 ص غرينتش+3 18/11/2022
استعدت بلجيكا لكأس العالم بإعلان ترويجي يجمع نجوم الفريق ومدربهم روبرتو مارتينيز مع ملك البلاد فيليب.
وأقام الشياطين الحمر معسكراً قصيراً بأوروبا قبل التوجه نحو الكويت لمواجهة مصر ودياً في آخر الاستعدادات قبل المونديال.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب على تويتر مقطع فيديو طريق يظهر استقبال ملك البلاد فيليب لمدرب الفريق مارتينيز بالمراسم الرسمية.
ويظهر الفيديو الفكاهي مارتينيز مندهشاً من إلمام الملك بخطط اللعب، لدرجة دعوته لقيادة تدريب الفريق بنفسه وقيادة نجومه.
L'union fait la coupe. 👑 #DEVILTIME pic.twitter.com/kK4ht2G8al— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 15, 2022
يذكر أن بلجيكا تلعب في المجموعة السادسة من كأس العالم رفقة كندا، المغرب، والمنتخب الكرواتي.