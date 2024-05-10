من أجل المستقبل .. الاتحاد يخطف نجم الشباب الواعد!

الاتحاد يخطف يواصل تدعيماته

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نجحت إدارة نادي الاتحاد في خطف أحد النجوم الواعدين في صفوف نادي الشباب، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن توقيع نادي الاتحاد مع حامد الشنقيطي حارس مرمى نادي الشباب والمنتخب الأولمبي، بعدما دخل في الفترة الحرة في عقده.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد اتفق مع الشنقيطي على التوقيع على عقد لمدة 5 سنوات قادمة، بتوصية من الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الفريقن، ورامون بلانيس المدير الرياضي.

ويحاول بلانيس خلال الوقت الحالي استكشاف المواهب من اللاعبين الصغار، وذلك من أجل تنفيذ استراتيجية النادي الجديدة باستكشاف المواهب من اللاعبين الصغار في السعودية وخارجها.

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وشارك حامد الشنقيطي صاحب الـ18 عامًا مع الأخضر الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة التي أقيمت في قطر، والتي لم ينجح فيها المنتخب في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

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