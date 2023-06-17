من أجل اللعب مع شقيقه الأصغر .. هازارد ينتقل إلى نادٍ مغمور!

هازارد من ريال مدريد إلى نادي بلجيكي حديث العهد!

بعد سنوات الضياع في ريال مدريد يستعد إيدين هازارد للانتقال إلى فريق جديد، من أجل إكمال مسيرته التي دمرتها الإصابات منذ انتقاله في صيف 2019 إلى نادي العاصمة الإسبانية قادمًا من تشيلسي في صفقة قياسية بلغت 115 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية أن هازارد الذي فشل في تحقيق النجاح مع ريال مدريد، يفكر في الانضمام إلى فريق حديث التأسيس في الدوري البلجيكي ليلعب إلى جانب أحد إخوته.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، غادر ريال مدريد في نهاية الشهر بعد الاتفاق على إنهاء عقده في البيرنابيو قبل نهاية مدته بعام واحد.

قائد منتخب بلجيكا السابق الذي اعتزل اللعب الدولي بعد كأس العالم في قطر، سجل فقط سبعة أهداف بقيمص ريال مدريد في 76 مباراة للنادي على مدار أربع سنوات.

وبحسب تقارير أخرى قدم نادي فانكوفر وايتكابس في الدوري الأمريكي للمحترفين عرضًا لهازارد، في حين تم ربط البلجيكي أيضًا بالانتقال بقيمة كبيرة إلى السعودية هذا الصيف.

وأشارات صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن هازارد يفكر في الانضمام إلى فريق ريسنج وايت ديرنج مولنبيك، ليلعب إلى جانب كيليان شقيقه الأصغر سنًا.

حقق نادي مولنبيك الصعود إلى الدوري البلجيكي الدرجة الأولى بعد فوزه بلقب الدرجة الثانية في الموسم المنصرم، وسجل كيليان ستة أهداف في 22 مباراة خلال الموسم.

ومع ذلك، تشير صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن هازارد يفكر أيضًا في الاعتزال نهائيًا بعد أربعة مواسم مخيبة في إسبانيا، حيث يرى أن لياقته البدنية لم تعد تسمح له باللعب.