من أجل اللحاق بميسي في السعودية؟ جوردي ألبا يرحل عن برشلونة

الأمور تقترب أكثر من أي وقت مضى

باتت نهاية تجربة الظهير الأيسر المخضرم جوردي ألبا في برشلونة مسألة وقت لا أكثر، فرغم تبقي عام في عقده مع برشلونة، سيخرج اللاعب الإسباني للتصريح بأنه راحل عن الفريق الكتالوني في أقرب وقت ممكن، وفقًا للعديد من المصادر في إسبانيا وخصوصًا المقربة من النادي الكتالوني.

ألبا هو الظهير الذي أتم عامه الحادي عشر في البلوجرانا وفريقها الأول، وهو واحد من أهم اللاعبين في السنوات الأخيرة بين جدران البيت الكتالوني.

وقد اجتمع ألبا في وقت سابق مع مسؤولي برشلونة بقيادة جوان لابورتا، ويبدو أنهم اتخذوا بالاتفاق الكامل قرار مغادرته برشلونة من أجل تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل النادي الكتالوني.

يذكر أن ألبا يملك اهتمامًا من العديد من الأندية، ولكن أبرز المهتمين سيكونون من المملكة العربية السعودية، حيث إن مستقبل كل من سيرجيو بوسكيتس وألبا يبدو مرتبطًا بمستقبل أهم الأسماء، ليونيل ميسي.

وكان الثلاثة قد عقدوا اجتماعًا في وقت سابق بمدينة برشلونة، يبدو أنه كان حاسمًا في تحديد مصيرهم، حيث انتهت تجربتا كل من بوسكيتس وألبا رسميًا بين أسوار البارسا.