من أجل الأولمبياد .. لجنة المسابقات تضع الاتحاد في مأزق ببطولة كأس السوبر

تعرف على كواليس الأزمة

وضعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، نادي الاتحاد في مأزق حقيقي، قبل انطلاق بطولة كأس السوبر السعودي، التي ستقام في الإمارات أبريل المقبل.

وسيُشارك الاتحاد في بطولة كأس السوبر السعودي، التي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل المقبل، حيث سيلعب العميد مباراة نصف النهائي ضد الوحدة، على أن يلاقي الفائز من تلك المواجهة، المنتصر من مواجهة الهلال ضد النصر في ديربي الرياض.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن لجنة المسابقات رفضت الحلول المقترحة من نادي الاتحاد، بشأن استدعاء عدد من لاعبي الفريق في معسكر المنتخب الأولمبي، الذي سيُشارك في كأس آسيا تحت 23 عامًا الذي سيقام في قطر.

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وأضافت الصحيفة أن لجنة المسابقات طالبت من الاتحاد بمعالجة الفراغ المتوقع من استدعاء اللاعبين المستدعين لمعسكر الأخضر الأولمبي، بعدما أرسلت إدارة العميد خطابًا يوم 21 مارس الجاري، بأنها تواجه مأزقًا في ارتباط عدد من لاعبي فريقها بمعسكر المنتخب الخاص بالبطولة الآسيوية، المؤهلة إلى أولمبياد باريس، التي تتزامن مع السوبر السعودي.

ووضع الاتحاد اقتراحات من أجل معالجة النقص المتوقع في الفريق بالسوبر، بينها تأجيل التحاق اللاعبين لبعد انتهاء السوبر، أو السماح لهم بالانضمام إلى الفريق خلال البطولة، على أن يعودوا مباشرة إلى المعسكر قبل انطلاق كأس آسيا الذي سيقام خلال الفترة من 15 أبريل إلى 3 مايو.