من أجل الاحتفال .. هدية ضخمة لكاسيميرو قبل المشاركة في كأس العالم!

مثلما فعل زميله أنتوني، قام لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، بالاتجاه إلى عالم السيارات، قبل المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم في قطر.

نجم مانشستر يونايتد قرر شراء سيارة رولز رويس بلاك لنفسه، وسيارة أخرى ماركة بنتلي بينتايجا متعددة الاستخدامات لزوجته آنا ماريانا.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن كاسيميرو فعل ذلك على سبيل الاحتفال مع عائلته بهذه الأجواء المونديالية، حيث كلفت سيارته مبلغ 230 ألف جنيه استرليني، مقابل 200 ألف استرليني لسيارة زوجته.

وتتميز سيارة كاسيميرو التي وصلت إلى مقر منزله بمانشستر خلال تواجده مع منتخب بلاده، باللون الرمادي والسرعة الفائقة التي تصل إلى 250 كيلو متر في الساعة، بينما جاءت سيارة زوجته باللون الأسود وسرعتها تصل إلى 305 كيلو متر في الساعة.

