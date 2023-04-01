"من العيب أن تتفوق سيدات النصر على الرجال ويخسرون الدوري!"

أحمد رفعت
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Cristiano Ronaldo - Abdulmajeed Al-Sulaiheem - Nassr 2023Al Nassr Twitter
دوري روشن السعوديالإتحادالنصركريستيانو رونالدو

هل يستطيع النصر إعادة تصدره لترتيب دوري روشن من جديد؟

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خسر نادي النصر صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين مؤخرًا، لصالح نادي الاتحاد، مما جعل البعض يتحدث عن أن لقب الدوري قد لا يكون من نصيب العالمي الموسم الحالي.

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ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف، حيث يتبقى 9 مباريات على نهاية الموسم الحالي.

وقال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عبر برنامج "الديوانية": "إذا لم يستطع النصر الحصول على بطولة الدوري الموسم الحالي، يجب على كل لاعب محترف سواء أجنبي أو محلي، إعادة كل دولار أو يورو أو ريال لحساب العالمي".

وأضاف: "ليس من المعقول أمام هذا الدعم الكبير الذي أراه من نادي النصر، والذي أصبح من أغنى 3 أندية في العالم، وكل هذه الأموال ولم يحضروا بطولة الدوري".

واختتم الصرامي تصريحاته قائلًا: "سيدات النصر حققوا بطولة الدوري هذا الموسم، وكريستيانو رونالدو حضر المباراة وبارك لهم، فأنتم يجب ألا يتفوق عليكم سيدات النصر يا رجال، فهي ليست جيدة في حقكم".

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