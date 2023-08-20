من التمرد إلى المجد.. سيدات إسبانيا بطلات كأس العالم

لقب تاريخي لسيدات إسبانيا

توج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا بهدف مقابل لا شيء.

وسجلت هدف اللقاء الوحيد أولجا كارمونا عند الدقيقة 29 بعد تسديدة زاحفة سكنت يسار ماري إيربس حارسة مرمى إنجلترا.

المنتخب الإسباني لم يبدأ حملته لكأس العالم بشكل مثالي بعدما تخلى عن المنتخب عدد من اللاعبات قبل 10 أشهر على بداية البطولة بسبب رغبتهن في رحيل المدير الفني خورخي فيلدا الذي رفض الاتحاد الإسباني التخلي عنه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقبل شهر من بداية البطولة، حاول الاتحاد إصلاح الوضع وعادت بعضهن بالفعل أبرزهن: أليكسيا بوتياس وأيتانا بونماتي وأونا باتي وماريونا كالدينيتي.

وتعتبر هذه المشاركة الثالثة للمنتخب الإسباني في كأس العالم للسيدات وكان أفضل إنجاز حققه قبل معانقة الذهب دور الثمانية في نسخة 2019 التي أقيمت في فرنسا.

يذكر أن المنتخب الأمريكي للسيدات هو الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 4 ألقاب، يليه ألمانيا الذي حصل على لقبين.