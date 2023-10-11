من البحرية الأمريكية؟ معلومات جديدة صادمة عن حارس ليونيل ميسي الشخصي!

مدرب إنتر ميامي يكشف حقيقة التقارير عن حارس ميسي الشخصي..

رد الأرجنتيني تاتا مارتينو المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأمريكي على المزاعم المتعلقة بياسين تشويكو الحارس الخاص بنجم فريقه ليونيل ميسي.

إنتر ميامي قرر تعيين شويكو، ذو الأصل التونسي، للقيام بحراسة ميسي بشكل شخصي، وقد جذب الأنظار بالفعل بعد التصدي لشخص حاول اقتحام الملعب والوصول إلى الأرجنتيني.

ونتيجة لذلك، انتشرت التكهنات حول ماضي تشويكو، حيث اقترح بعض المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان في السابق أحد أفراد قوات البحرية الأمريكية، لكن مارتينو وضع الأمور في نصابها الصحيح عندما تحدث إلى موقع "ذا أثلتيك" الإنجليزي.

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وقال مارتينو في تصريحاته عن حارس ميسي الشخصي: "الحقيقة هي أن الكثير من الناس يختلقون قصصًا تؤدي في النهاية إلى التسبب في مشاكل للأبطال المعنيين".

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وأضاف: "لم يسبق له أن زار الولايات المتحدة من قبل، ولم يكن في الحرب أو من أفراد الجيش الأمريكي، كل تلك التقارير عنه خلال الأسابيع الماضية كلها كاذبة".

وتابع: "حقيقة أنك لا تبدو مندهشًا تخبرني أنك تعرف ذلك بالفعل، لذلك أعتقد أنه من الحكمة أن تقول هذا، إنه رجل ممتاز يعمل بالكثير من التفاني والتركيز دائمًا وهو جزء قريب من موظفينا".

وقدم مارتينو أيضًا نصيحة لأولئك الذين يحاولون معرفة المزيد عن تشويكو وأضاف: "على الأقل تأكد من الأمور بدلًا من تكرار ما تقوله إحدى المنافذ ثم تكرر الوسيلة التالية نفس التقرير وهكذا".

واختتم مارتينو تصريحاته قائلًا: "العالم كله يتابع إنتر ميامي بسبب ميسي ولأن (ياسين يعمل) بشكل وثيق مع ليو، فإن هذه التقارير تصبح قنبلة دخان عملاقة كاذبة ويمكن أن تسبب مشاكل لرجل جيد جدًا".