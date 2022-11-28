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ليونيل ميسي

"من الأفضل أن يصلي إلى الله ألا أجده" .. مُلاكم مكسيكي يهدد حياة ميسي!

هدى عزيز
2:33 م غرينتش+3 28‏/11‏/2022
Canelo Alvarez Messi
هل أهان ميسي علم المكسيك؟

هدد الملاكم المكسيكي وبطل العالم للملاكمة كانيلو ألفاريز بشكل مثير نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب عدم احترام علم بلاده كما زعم.

سجل ميسي للأرجنتين في فوزها المهم 2-0 على المكسيك يوم الأحد للحفاظ على آمال بلاده في كأس العالم، لكن كانت رؤية مهاجم باريس سان جيرمان وزملائه يحتفلون في غرفة تغيير ملابسهم هي التي أثارت غضب ألفاريز.

وظهر ميسي في فيديو أثناء الاحتفال وهو يغني بينما ركل بحذاءه شيء على الأرض وبدى وكأنه يركل قميصًا مكسيكيًا أو علمًا كان على الأرض.

وكتب ألفاريز في تغريدة "هل رأيتم ميسي ينظف الأرضية بقميصنا وعلمنا".

وأضاف: "من الأفضل أن يصلي إلى الله ألا أجده، مثلما أحترم الأرجنتين، عليه أن يحترم المكسيك".

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