من الأكثر تسجيلًا للأهداف من ركلات حرة مباشرة وما هو ترتيب ميسي ورونالدو؟

دائمًا ما تخطف الأهداف من الركلات الحرة، أنظار المتابعين خاصة عند تسجيلها بطريقة مميزة، ومن مسافة بعيدة وتسببت في خداع الحارس والمدافعين.

ويتميز العديد من اللاعبين في العديد من الفرق عبر العصور، بتنفيذ الركلات بطريقة مميزة، والتي حسمت العديد من المباريات في أوقات مثيرة.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على التالي على أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من ركلات حرة مباشرة عبر التاريخ.

من أكثر لاعب سجل أهداف من ركلات حرة مباشرة عبر التاريخ؟

البرازيلي جونينيو، ملك الأهداف من ركلات حرة مباشرة عبر التاريخ، نجح في تسجيل 77 ركلة عبر مسيرته، والتي قضى أغلبها مع ليون الفرنسي.

رونالدو وميسي من الأكثر تسجيلًا للأهداف من ركلات حرة عبر التاريخ؟

حتى فترة قريبة كان صاروخ ماديرا، يتفوق على ميسي في التسجيل من ركلات حرة، إلا أن البرغوث الأرجنتيني توهج مؤخرًا ونجح في الوصول إلى هدفه رقم 73، متفوقًا عن رونالدو.

كريستيانو رونالدو الموسم ليونيل ميسي 0 2002-03 - 1 2003-04 - 1 2004-05 0 1 2005-06 0 1 2006-07 0 5 2007-08 0 5 2008-09 1 6 2009-10 2 7 2010-11 1 6 2011-12 3 3 2012-13 6 6 2013-14 4 2 2014-15 2 3 2015-16 9 4 2016-17 5 2 2017-18 7 1 2018-19 8 1 2019-20 5 1 2020-21 5 1 2021-22 0 2 2022 -23 4 3 2023-24 4 1 2024-25 3 0 2025-26 3 0 2026-27 1 63 المجموع 73

من أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف من ركلات حرة مباشرة عبر التاريخ؟

مارسيلينيو ماريوكا – 59 هدفًا

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بالرغم من مسيرته المميزة في البرازيل، إلا أن الكثيرين لم يسمعوا عنه، وبالرغم من هذا تمكن من تسجيل 59 هدفًا من ركلات حرة مباشرة في مسيرته.

روجيرو سيني – 59 هدفًا

أكثر حارس سجل أهداف عبر التاريخ، قضى أغلب مسيرته مع ساو باولو البرازيلي، تمكن من تسجيل 59 هدفًا من ركلات حرة مباشرة، في مسيرته التي تخطت 25 عامًا.

رونالد كومان – 60 هدفًا

المدافع الهولندي ومدرب برشلونة الحالي، في مسيرته تمكن من تسجيل 60 هدفًا من ركلات حرة مباشرة.

زيكو – 62 هدفًا

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أسطورة البرازيل تميز بدقة تسديداته، والتي جعلته واحد من أفضل اللاعبين في العالم بفترة السبعينيات، استطاع تسجيل 62 هدفًا من ركلات حرة مباشرة.

دييجو أرماندو مارادونا – 62 هدفًا

أسطورة الأرجنتين الراحلة، والذي يعتبره البعض أفضل لاعب في التاريخ، تمكن من تسجيل أكثر من 20% من الأهداف في مسيرته من ركلات حرة، ووصلت أهدافه إلى 62 هدفًا.

كريستيانو رونالدو – 64 هدفًا

صاروخ ماديرا مع منتخب البرتغال، والفرق التي شارك معها طيلة مسيرته، نجح معهم في تسجيل 64 هدفًا في كافة المسابقات.

ديفيد بيكهام – 65 هدفًا

الجملة الشهيرة التي تقول "افعلها مثل بيكهام"، تشير إلى مدى جودة الموهبة الإنجليزية، وإتقانه للركلات الحرة، جعلته يسجل في مسيرته 65 هدفًا من ركلات حرة مباشرة.

رونالدينيو – 66 هدفًا

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الساحر البرازيلي كان يتميز بالذكاء والمهارة ودقة التصويبات من مسافات بعيدة، ليسجل 66 هدفًا في مسيرته من ركلات حرة مباشرة.

فيكتور ليجروتالي – 66 هدفًا

اللاعب الأرجنتيني كان واحدًا من أفضل اللاعبين في فترة السبعينيات، وصاحب الـ 12 هدفًا أوليمبيًا، استطاع تسجيل 66 هدفًا في مسيرته.

بيليه – 70 هدفًا

أسطورة البرازيل والذي يعتبره البعض أفضل لاعب في التاريخ مع مارادونا، سجل 70 هدفًا من ركلات حرة.

ليونيل ميسي – 73 هدفًا

البرغوث الأرجنتيني نجح في التسجيل مع الأرجنتين في التوقف الدولي كما أحرز مع باريس سان جيرمان في لقاء نيس وكذلك هدف الفوز على ليل، بجانب التسجيل في شباك بنما، وافتتح أول أهداف مع إنتر ميامي من ركلة حرة كما أتبعه بهدف آخر في كأس الدوريات الأمريكية.

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جونينيو – 77 هدفًا

كما ذكرنا سابقًا، البرازيلي جونينيو ملك الركلات الحرة المباشرة، سجل 77 هدفًا من ركلات حرة مباشرة.