من اختار منهما؟ حسان تمبكتي يرد على عرضي الهلال والاتحاد

نجم دفاع الشباب مطلوب في الناديين العملاقين

لم يعد خافيًا على أحد رغبة الهلال والاتحاد في التعاقد مع حسان تمبكتي نجم الشباب والمصنف كأفضل مدافع سعودي حاليًا، خاصة بعد إصابة جانج هيون سو مدافع الزعيم بورم في الغدة وأحمد حجازي قائد العميد بقطع في الرباط الصليبي.

من يختار تمبكتي بين الهلال والاتحاد؟ هذا هو السؤال الذي يشغل بال جمهور الفريقين حاليًا، خاصة أن العروض المالية المقدمة من الطرفين مغرية ومقنعة جدًا، وقد نشرت صحيفة اليوم السعودية عبر الميدان الرياضي إجابة المدافع الدولي السعودي.

اختيار تمبكتي لم يكن صادمًا لأي من الفريقين بل لهما معًا! حيث رفض تمامًا الرحيل عن الشباب وأغلق الباب في وجه الهلال والاتحاد وجميع الأندية الراغبة في ضمه هذا الصيف.

اللاعب المرتبط مع الليوث بعقد يمتد حتى 2027 لم يكتف بذلك، بل منح رئيسه خالد البلطان هدية كبيرة حين بلغه بأسماء كل من تحدث معه وحاول جس نبضه للحديث عن مستقبله وطلب منه صراحة رفض كافة العروض المقدمة له مهما كانت الإغراءات.

يُشار إلى أن اسم تمبكتي لمع بقوة خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث لعب مباراة مذهلة أمام الأرجنتين ليُساهم في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي 2-1.