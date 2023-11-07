من اختار؟ إرلينج هالاند يلتزم بوعده في حفل الكرة الذهبية ويقلد احتفال الأسطورة!

ديدييه دروجبا أم جاري لينكر؟

افتتح إرلينج هالاند التسجيل لصالح مانشستر سيتي في لقاء يونج بويز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يحتاج إلى الفوز أو التعادل في المباراة لضمان حسم بطاقة التأهل لثمن النهائي.

وسجل هالاند الهدف الأول ليقلد احتفال أحد الأساطير في حفل الكرة الذهبية التزامًا بوعده.

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وحينما حصل هالاند على جائزة جيرد مولر هدافًا للعام، طلب منه ديدييه دروجبا أن يقلد إما احتفاله أو احتفال من سلمه الجائزة الأسطورة الإنجليزي جاري لينكر.

ووافق هالاند على الفكرة لكنّه لم يحدد اللاعب الذي سيقلد احتفاله.

ولم يسجل هالاند في لقاء الدوري الإنجليزي ضد بورنموث، لكن حينما أحرز أمام يونج بويز ذهب ليقلد احتفال دروجبا.

وسجل هالاند هدفًا آخر في شباك يونج بويز ليقرب مانشستر سيتي من حسم الفوز وتأكيد التواجد في الأدوار الإقصائية.