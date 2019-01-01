منير الحدادي: برشلونة منع فالفيردي من الاستعانة بي

مهاجم إشبيلية الجديد يتحدث عن كواليس الأيام الأخيرة له في البارسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف منير الحدادي النقاب عن المتسبب في منعه من اللعب مع برشلونة خلال الأيام الأخيرة له قبل انتقاله لإشبيلية.

وكان اللاعب صاحب الأصول المغربية قد أبلغ برشلونة أنه لن يُجدد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري، ليُبلغه المدرب إرنيستو فالفيردي أنه لن يُستدعى للمباريات مجددًا لأن الأفضل للفريق منح الفرصة للاعبين المستمرين معه.

وبعد أيام من الشد والجذب، نجح إشبيلية في التوصل لاتفاق مع البارسا على شراء الأشهر الستة المتبقية في عقد الحدادي مقابل مليون يورو، بعدما كان اللاعب قد وقع له بالفعل بشكل مجاني لكن على أن يبدأ اللعب له الموسم القادم.

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وقال منير عن كواليس أيامه الأخيرة في كامب نو "أخبرت النادي حين عدت من العطلة أنني لا أريد تجديد عقدي، وبعدها أبلغني المدرب فالفيردي أن الإدارة منعته من الاعتماد عليه. واصلت العمل وكنت محظوظًا بالانتقال قبل نهاية الموسم لإشبيلية".

وبدأ صاحب الـ23 عامًا مسيرته في الأندلس بخوض دقائق من مباراة إشبيلية الأخيرة أمام أتليتك بلباو في الليجا، والتي انتهت بخسارتهم 2-0، ومن المتوقع أن يبدأ مباراة إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا أمام نفس الفريق يوم الأربعاء القادم.