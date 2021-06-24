هل يتم منع الأهلي السعودي من إبرام صفقات في صيف 2021؟

الكثير من الأسئلة حول موقف الأهلي من دخول سوق الانتقالات الصيفية 2021، فهل قرر الاتحاد الدولي "فيفا" منع قلعة الكؤوس من إبرام الصفقات؟ وما هو الحل؟

عاش الأهلي حالة من التذبذب كبيرة في موسم 2020-21، وانتهت بإنهاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثامن، مع مشاركة آسيوية مخيبة للآمال بالخروج من دور المجموعات.

إدارة قلعة الكؤوس بدأت على الفور العمل على تحسين الأمور، والبداية كانت من استقدام المدرب هاسي خلفًا لريجيكامب، ثم الارتباط بنخبة اللاعبين حول العالم لدعم الفريق في الموسم المقبل.

غير أن أنباءً ترددت ربما ستقلب الأمور رأسًا على عقب، وتصعب مهمة الإحلال والتجديد وتعويض الجماهير الأهلاوية عن الموسم المنقضي المتواضع.

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الحديث هنا عما تردد عن حرمان الأهلي من إبرام تعاقدات في الميركاتو الصيفي الراهن، فما هي قصة الأمر؟ جول يقدم لك كل ما تريد معرفته.

ما هو قرار الفيفا ضد الأهلي في ميركاتو 2021؟

وفقًا لما أوردته صحيفة "الرياضية" فإن فيفا قد قرر منع الأهلي من تسجيل لاعبين جدد لفترة انتقالات واحدة.

السبب في ذلك يرجع إلى عدم تسديد مستحقات نادي سامسونج الكوري، في صفقة اللاعب البوسني إلفيس ساريتش، والتي تبلغ مليون و 900 ألف ريال.

وكان المبلغ مستحق الدفع منذ شهر مارس 2020، ولكن الأزمات المالية التي يمر بها النادي الأهلي، تسببت في تعثر النادي، للتخلص من تلك الأزمة نهائيًا.

وتنضم أزمة ساريتش إلى مجموعة من الأزمات الاقتصادية التي تلاحق الأهلي مؤخرًا والناتجة عن أزمة الديون، المستشرية عمومًا في أغلب أندية السعودية.

هل يمكن للأهلي أن يقوم بإبرام صفقات في ميركاتو 2021؟

صحيح أن قرار العقوبة قد اتُخذ من قبل الفيفأ، لكن الفرصة لا تزال مواتية للأهلي لأن يشارك في الميركاتو.

ينص القرار على منع الأهلي من الصفقات في حال أن لم يسدد مستحقات سامسونج الكوري قبل دخول فترة الميركاتو الصيفي.

لذلك، فإذا امتلكت إدارة الأهلي الأموال في الأيام القليلة المقبلة وقامت بدفع المستحقات، ستنتهي أزمة ساريتش ويعود الراقي مجددًا إلى الميركاتو بصورة طبيعية.

ماذا قدم ساريتش مع الأهلي؟

وتعاقد النادي الأهلي مع ساريتش في يوليو 2019 لمدة 3 سنوات، مقابل 3 ملايين دولار، بالمناصفة بينه وبين ناديه الكوري، قبل أن يتعرض اللاعب إلى قطع في الرباط الصليبي، جعله يغيب الفترة الماضية.

إجمالًا، خاض اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا 33 مباراة مع الأهلي على مختلف الأصعدة، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف، وداهمته إصابة الرباط الصليبي بعد مشاركته في ست مباريات من موسم 2020-21.