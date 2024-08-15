لمنع تكرار أزمة الموسم الماضي .. قرار جديد من لجنة حكام الدوري الإنجليزي

قرار جديد من لجنة حكام الدوري الإنجليزي...

اتخذت لجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي، قرارًا جديدًا لمنع تكرار أزمة مباراة نوتينجهام وإيفرتون، في الموسم الماضي، والتي اتهم فيها الفريق الأول حكم اللقاء بالانحياز ضدهم.

وشهدت مباراة نوتينجهام فورست، وإيفرتون في نهاية الموسم الماضي، جدلًا واسعًا بعدما ادعى فريق نوتينجهام، أن حكم اللقاء من مشجعي لوتون تاون، وتغاضى عن احتساب ثلاث ركلات جزاء.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن لجنة الحكام، ستجبر حكام الدوري الإنجليزي، على الكشف عن الفرق التي يشجعونها أو لعبوا لها من قبل، لمنع تكرار ما حدث في الموسم الماضي.

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ومن جانبه قال هاوارد ويب، رئيس لجنة الحكام: "سنطلب من الحكام الإعلان عن انتماءاتهم، قبل انطلاق الموسم، كي نراجع تلك البيانات ثم نتخذ قرارًا بشأن التعيينات في المباريات".

وتابع: "سيتم الأخذ في الاعتبار كل العوامل، مثل انتماء الحكم لفريق معين، أو إذا لعب له من قبل، أو لديه أي علاقات شخصية مع أشخاص يعملون في النادي".

جدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025، سينطلق مساء يوم غد الجمعة، بمباراة مانشستر يونايتد، وفولهام على ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.