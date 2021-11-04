منعطف جديد يقلب احتجاج الهلال ويضع الأهلي والنقاز في أزمة

يبدو أن احتجاج نادي الهلال على مشاركة التونسي حمدي النقاز مع النادي الأهلي في مباراة الكلاسيكو الأخيرة، قد يأخذ منعطفًا جديدًا بعد التأكيدات على أن الأمر محسوم والاحتجاج سيُرفض.

نادي الهلال كان قد تقدم باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة السعودي، يطالب فيه الحصول على نقاط مباراة الكلاسيكو كاملة، بسبب مشاركة حمدي النقاز غير القانونية.

ما هو سبب أزمة الهلال وحمدي النقاز والأهلي؟

الأهلي أعلن عن ضم حمدي النقاز خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية 2021، ليتم تسجيله كلاعب حر، بدلًا من الصربي ليوبومير فيسا الذي يعاني من إصابة مزمنة.

واعتمد الأهلي على ما ينص بأحقيته في قيد لاعب جديد في صفوفه بدلًا من اللاعب الذي تثبت التقارير الطبية أنه يعاني من إصابة مزمنة، بالإضافة إلى أن النقاز ليس مرتبطًا بعقد وفقًا لما أعلنه مسؤولي الراقي.

ولكن الهلال يرى عكس ذلك، أن النقاز قام بالتوقيع مع الزمالك المصري قبل أن ينضم إلى الأهلي السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وهذا دليل على أن قيده أصبح باطلًا، ومن ثم مشاركته في مباراة الكلاسيكو كانت مخالفة للوائح والقوانين.

وأكد أكثر من خبير في اللوائح على أن موقف الأهلي سليم واللاعب أيضًا، وبالتالي سيتم رفض احتجاج نادي الهلال، ولكن حدثت مستجدات جديدة في الأمر.

ما هي آخر مستجدات أزمة الهلال وحمدي النقاز والأهلي؟

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن مذكرة الاحتجاج التي تقدم بها نادي الهلال أمام لجنة الانضباط بشأن عدم أهلية مشاركة حمدي النقاز، تضمنت عددًا من الدلائل التي تثبت عدم صحة تسجيله، وأن اللاعب لم يكن عاطلًا بالمعنى المقصود من الفقرة 29/1 من لائحة الاحتراف، حيث كان مرتبطًا بعقد مع نادي الزمالك.

وأضافت الصحيفة أن نادي الهلال أرفق تسجيل فيديو للاعب في لقاء تليفزيوني يؤكد فيه أنه قد أتم التعاقد بالفعل مع نادي الزمالك، بالإضافة إلى الخبر الرسمي الذي أصدره نادي الزمالك بشأن تقديم اللاعب إلى جمهور النادي، والذي نُشر بتاريخ 31 أغسطس 2021.

المذكرة تضمنت أيضًا فيديو لعضو مجلس إدارة نادي الزمالك في لقاء تليفزيوني، أكد خلاله على أن ناديه تعاقد مع اللاعب، ومن ثم انتقل إلى الأهلي السعودي على سبيل الإعارة، وفقًا إلى البيان الرسمي الصادر من نادي الزمالك، والذي أكد خلاله عودة اللاعب مرة أخرى إلى صفوفه، وتحقيق عائد مالي من هذا الانتقال.

كيف أصبح موقف نادي الهلال القانوني من أزمة النقاز؟

وأكد صحيفة "الجزيرة" على أن ما قدمه نادي الهلال في مذكرة احتجاجه تدعم موقفه بشكل كبير جدًا، لأن الفقرة 29/1 من لائحة الاحتراف، اشترطت أن يكون اللاعب المُراد تسجيله خارج فترة التسجيل، قد انتهى عقده قبل تاريخ 31 أغسطس، وأن الفقرة التي استند عليها من مشاركة النقاز أمام الهلال.

وأحالت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم هذا الاحتجاج إلى النادي الأهلي، لتقديم موقفه منها مع منحه وقتًا من الزمن، وينتظر خلال الفترة القادمة أن يتم إصدار قرار من جانب لجنة الانضباط حول هذا الاحتجاج، بعد استكمال الإجراءات القانونية.

ومن المقرر أن يكون القرار قابلًا للاستئناف أمام لجنة الاستئناف، وهي الجهة القضائية النهائية لإصدار القرار النهائي، ولا يجوز بعد ذلك إحالته إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي بناءً على الفقرة 59/2/ح من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.