منظمة ضد العنف الأسري تهاجم خيتافي بسبب جرينوود: لا أعذار، تقدمون نموذجًا سيئًا!

النجم الإنجليزي في ورطة!

هاجمت منظمة آنا بيلا الخيرية ضد العنف الأسري النجم الإنجليزي ميسون جرينوود وناديه الحالي خيتافي بعد الانتقال له في إعارة من مانشستر يونايتد، عقب أن تم اتهام اللاعب بالتعدي بالضرب على صديقته.

وقالت آنا بيلا رئيسة المنظمة بحسب ما نقلت صحيفة "صنداي ميل": "النادي يصنع نموذجًا سيئًا للغاية للجميع، لم يكن يجب على إدارة خيتافي أن تستعيد بميسون جرينوود، وعليهم فورًا أن يتراجعوا عن قرارهم".

وأضافت: "لو كنتم مؤسسة لها صورة عامة مثل خيتافي فلا يوجد لديكم أعذار حتى تتخذوا موقفًا محايدًا بشأن العنف ضد المرأة، يجب أن تتحملوا المسؤولية الأخلاقية".

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وكان خيتافي قد أعلن عن ضم اللاعب صاحب الـ 21 عامًا على سبيل الإعارة لمدة عام واحد من مانشستر يونايتد وأكد على تقديم الدعم له ولعائلته في تلك المرحلة.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد أعلن قبل أيام عن وصوله لاتفاق مع جرينوود على عدم اللعب بقميص الشياطين الحمر من جديد.