منصور بن مشعل يقدم استقالته من منصبه بالأهلي

منصور بن مشعل يرحل عن الأهلي

تقدم الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بنادي أهلي جدة باستقالته خلال الساعات الأخيرة، كما أعلنت عدة مصادرة منذ قليل.

منصور بن مشعل يعد من الشخصيات الكبيرة في نظر جماهير الأهلي، والشخصيات الوفية في حق الراقي ويقدم الكثير من أجل استقراره.

ووفقًا لما جاء عبر قناة "الرياضية" السعودية، في برنامج "الديوانية"، أن منصور بن مشعل بالفعل تقدم باستقالته بسبب ظروفه الصحية.

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منصور بن مشعل حاول في أكثر من مناسبة السعي لاستقرار النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بعد تراجع النتائج في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي يتواجد بالمركز الثالث بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعرض للهزيمة مؤخرًا أمام الفيصلي ضمن الجولة 25 من البطولة.

ويستعد الراقي لمواجهة نظيره الهلال ضمن الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس المقبل، على ملعب "الجوهرة المشعة".