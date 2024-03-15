"هذا رأيي" .. أسطورة الاتحاد يكشف عن علاقته الخاصة مع منصور البلوي

تعليق مفاجئ من أسطورة الاتحاد

كشف مرزوق العتيبي أسطورة نادي الاتحاد، عن رأيه في منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد السابق، وأيضًا سامي الجابر نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق.

وقال العتيبي عبر قناة "SSC": "شهادتي في منصور البلوي مجروحة، لأنه كان يعمل على توفير كافة متطلبات اللاعبين خارج الملعب، ويُهيئ لهم الأجواء من أجل تقديم كل ما لديهم داخل الملعب".

وعلق مرزوق العتيبي قائلًا: "منصور البلوي أذكى إداري محنك رأيته في حياتي".

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واختتم العتيبي تصريحاته متحدثًا عن سامي الجابر، حيث قال: "لاعب كبير وإنجازاته تحكي عنه مع الهلال والمنتخب، وكنت زميلًا له في المنتخب في الكثير من البطولات، وأصفه بالذئب".

ويعد مرزوق العتيبي واحدًا من الجيل الذهبي لنادي الاتحاد، الذي حقق بطولة دوري أبطال آسيا مرتين على التوالي عامي 2004 و 2005.