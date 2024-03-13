منصب مفاجئ .. الكشف عن السبب الحقيقي لزيارة جوزيه مورينيو للسعودية

المدرب المخضرم حضر عدة فعاليات من موسم الرياض

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أثارت زيارة جوزيه مورينيو الأخيرة للسعودية وحضوره لعدد من فعاليات موسم الرياض جدلًا واسعًا حول إمكانية التعاون معه مستقبلًا، وقد كشف موقع "كوت أوف سايد" عن السبب الحقيقي لتلك الزيارة.

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المدرب المقال من تدريب روما مؤخرًا رفض عرضًا من صندوق الاستثمار السعودي لتدريب أحد أنديته، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الصيف الماضي، لكنه ارتبط بقوة بالعمل مججدًا مع مواطنه كريستيانو رونالدو بعد خروج النصر من دوري أبطال آسيا، إذ يُرجح العديد من المتابعين إقالة المدرب الحالي لويس كاسترو.

الموقع الإنجليزي أفاد أن المدرب البرتغالي اجتمع مع ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات السعودي ورئيس نادي نيوكاسل الإنجليزي مما قد يُنبئ بتعاون بين الرجلين، كما اجتمع كذلك مع تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي.

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"كوت أوف سايد" فجر مفاجأة كبرى بالحيدث عن إمكانية تولي مورينيو منصب المدير الفني لمنتخب السعودية مستقبلًا، وهو المنصب الذي يتولاه حاليًا الإيطالي روبرتو مانشيني.

وأضاف أن الخيار الآخر للمدرب المخضرم هو قيادة أحد أندية صندوق الاستثمار في الموسم القادم، وهو ما يصب المزيد من البنزين على النار فيما يخص إشاعات خلافته لمواطنه كاسترو.

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