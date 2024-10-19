تصرف راقي من كومو.. النادي الإيطالي يمنح فاران منصبًا مرموقًا بعد الاعتزال!

منصب جديد لفاران مع كومو...

قرر نادي كومو الإيطالي، منح النجم الفرنسي رافائيل فاران، منصبًا جديدًا في صفوف الفريق، خلال الفترة القادمة، بعد أسابيع قليلة من اعتزاله ممارسة كرة القدم.

وكان فاران، قد انضم إلى كومو، في فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية من مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى 2026، لكنه شارك مرة واحدة مع الفريق، في ظل معاناته من مشكلات بالركبة.

ونشر النادي الإيطالي، بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" يؤكد فيه منح فاران صاحب الـ 31 عامًا، منصبًا جديدًا داخل مجلس إدارة الفريق.

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وجاء في بيان الفريق الإيطالي: "يسر نادي كومو، أن يعلن عن تعيين فاران، كعضو مجلس إدارة، بعد اعتزاله كرة القدم مؤخرًا، وسيوظف خبرته وقيادته في هذا الدور الجديد".

وأفاد بيان الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الإيطالي، أن فاران سيعمل على تطوير جهود اللاعبين الشباب، وتستهدف الإدارة إلى تحقيق أكبر استفادة مجتمعية من اللاعبين من خلال المبادرات التعليمية ودمج التدريب الأكاديمي والقيادي والمهني في برامج الشباب للنادي.

جدير بالذكر أن نادي كومو، يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد تسع نقاط، وبفارق نقطتين عن المركز السابع الذي يحتل تورينو.