منصبه في خطر؟ "فيفا" يبدأ إجراءات تأديبية رسمية ضد لويس روبياليس بعد أزمة قبلة جيني هيرموسو

الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يتأخر في التحرك بعد أزمة نهائي كأس العالم للسيدات 2023..

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا أن اللجنة التأديبية في "فيفا" ستفتح إجراءات تأديبية ضد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على خلفية ما بدر منه خلال مراسم توزيع الميداليات في نهائي كأس العالم للسيدات 2023 بحق جيني هيرموسو نجم منتخب إسبانيا.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا رسميًا جاء فيه: "أبلغت لجنة فيفا التأديبية، اليوم، السيد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بفتح إجراءات تأديبية ضده بناءً على الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات يوم الأحد 20 أغسطس 2023".

وأضاف البيان: "يمكن أن تشكل هذه الوقائع انتهاكات للمادتين 13.1 و13.2 من قانون فيفا التأديبي".

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وأكمل:"لن تقدم لجنة فيفا التأديبية أي معلومات إضافية حول هذا الإجراء التأديبي حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه".

واختتم البيان: :"وإذ يجدد فيفا التأكيد على التزامه المطلق باحترام نزاهة جميع الأشخاص، فإنه يدين بشدة أي سلوك يتعارض مع ذلك".

يذكر أن روبياليس قام بتقبيل هيرموسو بطريقة غريبة أثناء استلام ميدالية الفوز بكأس العالم 2023، وهو ما أثار عاصفة من الاستياء ضد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.