منذ الخماسية – ما الذي تغير في الأهلي قبل مواجهة صن داونز؟

تعرف على التغييرات التي حدثت بالأهلي منذ خماسية صن داونز وقبل مواجهته هذا العام.

في تمام السابعة والنصف من مساء يوم السبت المقبل، تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يلعب مباراته أمام صن داونز، من أجل تحقيق انتصارًا كبيرًا، لكي يثأر من الهزيمة الكبيرة في العام الماضي، وأيضًا لتسهيل الأمور قبل مباراة العودة، التي ستقام 7 مارس المقبل في جنوب إفريقيا، ليضع قدمًا في نصف نهائي دوري الأبطال.

وتلقى الأهلي هزيمة كبيرة الموسم الماضي من صن داونز، بخمسة أهداف دون رد، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، قبل الفوز في مباراة الإياب بهدف دون رد، ليخرج بأكبر خسارة يتلقاها في تاريخه بالبطولة القارية.

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ما الذي تغير في الأهلي منذ الخسارة بخماسية، حتى المواجهة الحالية، هذا ما سنتناوله خلال السطور التالية..

تشكيل الخماسية

ضم تشكيل المباراة التي خسرها الأهلي بخمسة أهداف دون رد الآتي:

حراسة المرمي : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني، وسعد سمير، وأيمن أشرف، وعلي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية، وحسام عاشور، وناصر ماهر، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي.

خط الهجوم : مروان محسن.

التشكيل الحالي

حراسة المرمي : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ، وعلي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية، ديانج، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، وجونيور أجايي.

خط الهجوم : مروان محسن.

الجهاز الفني

كان يضم تشكيل الجهاز الفني لفريق الأهلي الذي تلقى خسارة من صن دوانز بخمسة أهداف دون رد، المدير الفني الأوروجوياني مارتين لاسارتي، والذي رحل عن الفريق بعد الخروج من كأس مصر الموسم الماضي.

أما عن الجهاز الحالي، فيضم السويسري رينيه فايلر، الذي يقود الفريق لتحقيق نتائج مميزة، حيث يتصدر الفريق ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز.

كارتيرون يحذر صن داونز:



🗣️ "لا أرى أن فوز صن داونز أمام الأهلي بخماسية من قبل ميزة للفريق الجنوب إفريقي، فالأهلي هذا الموسم يبدو أقوى من الماضي ولديه فريق قوي للغاية، بجانب أنه سيكون هناك حالة من الرغبة في الانتقام لدى الشياطين الحمر، فهم يعرفون خصم الآن بشكل أفضل". pic.twitter.com/gpQjdVcBnO — جول مصر (@goaleg) February 26, 2020

الملعب

في الموسم الماضي لعب الأهلي مباراته أمام صن داونز على ملعب برج العرب بالأسكندرية، والتي انتهت بهدف دون رد.

أما هذا الموسم، سيواجه الأهلي صن داونز على ملعب استاد القاهرة الدولي، بحضور 30 ألف مشجع.