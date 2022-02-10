مندى يقترب من اللحاق بموقعة باريس وغموض حول موقف بنزيما

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب فيرلاند مندي، مدافع ريال مدريد، من اللحاق بمباراة باريس سان جيرمان، المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب ريال مدريد، أمام باريس سان جيرمان، في ذهاب دور الـ 16 يوم 15 فبراير الحالي، على أن تكون العودة في ملعب سانتياجو برنابيو يوم 9 مارس المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن كريم بنزيما لازال يعاني من الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة أمام إلتشي قبل فترة الراحة الشتوية.

وشددت الصحيفة على أن موقف مشاركة المهاجم الفرنسي، في مباراة باريس سان جيرمان، الأسبوع المقبل في محل شك، وإن كانت تشير التكهنات إلى مواصلة غيابه عن الفريق الملكي.

وفي سياق متصل حملت الصحيفة بعض الأنباء السارة، لريال مدريد بشأن موقف مندي مدافع الفريق، الذي تعرض إلى إصابة أبعدته عن الفريق في الفترة الأخيرة من الموسم.

وأكدت "ماركا" في تقريرها اليوم، أن حالة المدافع الفرنسي، تحسنت بشكل كبير وبدأ في التدريب مع زملائه وإن لم تحدث له أي انتكاسة، قد يكون ضمن التشكيلة الأساسية لكتيبة أنشيلوتي، التي ستواجه باريس سان جيرمان.

ليس بنزيما: ريال مدريد لا يعرف طعم الفوز في غياب مدافعه

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحل ضيفًا، على فياريال مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.