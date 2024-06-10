"منح قميص أبطال العالم لشاب إكوادوري" .. 34 دقيقة ترسم عودة ميسي وسكالوني يدافع عن أرقامه قبل كوبا أمريكا

ماذا قدم ميسي في مباراة الأرجنتين والإكوادور قبل كوبا أمريكا؟

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لقيادة منتخب بلاده، خلال 34 دقيقة من مباراة الإكوادور الودية، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة.

ومن مقاعد البدلاء، صفّق ميسي لدي ماريا الذي وقع على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40، بعد تمريرة من روميرو، ثم تسديدة على يمين الحارس هيرنان كالينديز، ليرد دي ماريا بمنحه شارة القيادة أثناء التبديل بين اللاعبين في الدقيقة 56، ليعود ميسي إلى مباريات الأرجنتين بعد غياب 7 شهور.

ومنذ مباراة البرازيل في نوفمبر الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، لم يشارك ميسي في أي مباراة مع المنتخب الأرجنتيني، حيث غاب عن مباراتي السلفادور وكوستاريكا، في أجندة مارس الماضي، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبلغة الأرقام، قدم ميسي، تسديدة خارج المرمى وأخرى قطعت، كما حقق مراوغة واحدة ناجحة، وقدم تمريرات صحيحة بنسبة 74%، فيما خسر الاستحواذ على الكرة 7 مرات خلال اللقاء.

وكانت لقطة ميسي الأبرز خلال اللقاء، في منح قميصه للشاب الإكوادوري كيندري بايز، صاحب الـ17 عامًا، لاعب إنديبيندينت، الذي سينتقل إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في العام المُقبل، ليستهل مشواره مع منتخب الإكواردور بقميص ميسي المرصع بالشارة الذهبية لأبطال كأس العالم 2022.

وقال المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، عن مشاركة ميسي بديلًا، إنه لم تكن هناك حاجة للمخاطرة به، وكذلك لاعبين آخرين مثل نيكولاس أوتاميندي، وأيضًا دي ماريا الذي لم يخض المباراة كاملة، مثل جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز، مضيفًا "نريد الاعتناء بهؤلاء اللاعبين والسماح لهم بالوصول إلى البطولة في أفضل حالة ممكنة".

ويستهل المنتخب الأرجنتيني مشوار الدفاع عن اللقب، في بطولة كوبا أمريكا، التي تقام خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 14 يوليو، بمشاركة 16 منتخبًا، حيث يلعب ميسي ورفاقه في المجموعة الأولى، في مواجهة بيرو وتشيلسي وكندا.