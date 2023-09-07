"منحه الأمل ثم سحبه منه" .. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع لاعب النصر ويطلب ضم زميله!

الأهلي يبحث عن صفقة محلية سريعة خلال الساعات القليلة المتبقية من الميركاتو الصيفي

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يسابق الأهلي السعودي الزمن خلال الساعات القليلة المقبلة لتدعيم خط وسطه بصفقة محلية، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي اليوم الخميس، لكن النصر يعطل له خططه.

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الراقي أكمل صفوف أجانبه بتعاقده مع ثمانية بالفعل، لكنه يسعى وراء المزيد من الصفقات المحلية، لصقل دكة بدلائه، بحثًا عن تقديم موسم مميز، وخوفًا من تطبيق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقوبة إيقاف تعاقداته خلال الشتاء المقبل، وهي العقوبة المعلقة مؤقتًا خلال الصيف الجاري.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن الأهلي حصل على موافقة مختار علي؛ لاعب وسط النصر، للانضمام لصفوفه، بعدما منحه العالمي الضوء الأخضر للرحيل، لكن بقرار من الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للراقي، تراجع النادي الجداوي عن تقديم عرض رسمي للاعب.

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وأوضحت الصحيفة أن يايسله يفضل التعاقد مع أحد الثنائي علي الحسن؛ لاعب وسط النصر، أو فيصل الغامدي؛ لاعب الاتفاق، لكن العالمي رفض التفريط في الأول ولو على سبيل الإعارة، أما الأخير فبحسب التقارير فقد وقع خلال الساعات القليلة الماضية عقد انتقاله للاتحاد.

ولا يزال مختار على على قائمة الانتظار بالنسبة للأهلي، مع دخوله في مفاوضات جدية مع التعاون والفتح والطائي، على أن تتضح الصورة خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن الأهلي خلال الصيف الجاري تعاقد مع ستة لاعبين محليين هم: فراس البريكان، محمد بسام الحريجي، سميحان النابت، عبد الله عطيف، فهد الرشيدي وسعد بالعبيد.

أما على مستوى الأجانب، فضم السباعي فرانك كيسييه، إدوارد ميندي، داميرال، آلان سانت ماكسيمين، روجير إيبانيز، رياض محرز وجابري فيجا.

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