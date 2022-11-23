منتقدًا لاعبيه.. فليك: ندفع ثمن هذه الأخطاء الفردية!

فليك غاضب من الأخطاء الفردية

انتقد مدرب المنتخب الألماني هانز فليك لاعبيه بعد الخسارة أمام اليابان، حيث استطاع الفريق الآسيوي قلب الطاولة وتسجيل هدفين بالشوط الثاني بعد التأخر في الفترة الأولى.

وأهدر المنتخب الألماني العديد من الفرص، كما وقع لاعبيه في أخطاء دفاعية كلفت فريق فليك نقاط اللقاء بعد التقدم في الشوط الأول والاقتراب من الفوز في أول مواجهة بكأس العالم.

وتحدث هانز بعد اللقاء مع الصحفيين، وقال: "نيكلاس ببساطة يجب أن ينتبه، لقد وضع مهاجم اليابان داخل المنطقة (فشل في تحقيق مصيدة التسلل)، لأنه قطع خطوتين أو ثلاث بشكل بعيد جدًا، هذه أخطاء فردية كان علينا دفع ثمنها اليوم".

وواصل: "في الشوط الأول أهدرنا الكثير من الفرص، اليابان هزمتنا من حيث الكفاءة وبالتالي سجلت هدفًا آخر. الأخطاء الفردية التي ارتكبناها يجب ألا تحدث. كنا نعلم أن اليابان كانت سريعة في التحول، وهذا ما فعلوه اليوم".

جدير بالذكر أن المباراة القادمة لمنتخب ألمانيا ستكون يوم الأحد المقبل أمام إسبانيا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.