رسميًا .. مصر تحجز مقعدها في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022

الفراعنة تأهلت بعد التعادل أمام كينيا

حجز المنتخب المصري بقيادة المدير الفني حسام البدري، مقعده في نهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022، بعد التعادل أمام المنتخب الكيني بهدف لكل منهما.

الفراعنة وصلوا لمرمى أصحاب الأرض مبكرًا بعد مرور أقل من دقيقتين من صافرة انطلاق المباراة، إذ مرر محمد صلاح كرة في الجهة اليمنى إلى محمد هاني، الذي مررها إلى مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء، الأخير حولها بكعب قدمه إلى محمد مجدي "أفشة"، ليسددها الأخير في الشباك قوية.

وفي الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، كاد المنتخب الكيني أن يدرك التعادل بعدما أُرسلت عرضية من الجهة اليسرى إلى أولونجا المواجهة تمامًا للمرمى، لكنها أطاح بالكرة في السماء.

وقبل نهاية الشوط بأربع دقائق، ألغى حكم الراية هدف لأصحاب الأرض، سجله مسعود جمعة، بداعي وجود لمسة يد عليه.

وتألق حارس مرمى مصر محمد الشناوي مع بداية الشوط الثاني، أمام تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، بأقدام ميشيل أولونجا، لكن الكرة ارتدت له من جديد، فسددها خارج الشباك.

أصحاب الأرض أدركوا التعادل في الدقيقة 65 عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بأقدام عبد الله حسن.

وشهدت الدقيقة 75 من عمر المباراة، إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه مدافع كينيا جونستون أوموروا، نتيجة تدخل قوي على المهاجم مصطفى محمد، بدون كرة.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الفراعنة إلى النقطة التاسعة، ليتأهلوا رفقة جزر القمر؛ صاحبة التسع نقاط أيضًا، عن المجموعة السابعة، فيما ودعت كينيا.