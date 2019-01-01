مدرب كينيا: تعمدوا إرهاقنا قبل مواجهة مصر

نجوم هارامبي يواجهون الفراعنة في 14 من الشهر الجاري

أبدى فرانسيس كيمانزي؛ المدير الفني لمنتخب كينيا، استيائه من تعامل سلطات بلاده مع الفريق، معترضًا على حجز تذاكر طيران غير مباشرة إلى مصر.

نجوم هارامبي من المنتظر أن يصلوا إلى برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لملاقاة المنتخب المصري في 14 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وكشفت تقارير كينية على أن الاتحاد الكيني قام بحجز طيران غير مباشر إلى مصر، حيث تهبط الطائرة الأولى في مدينة دبي الإماراتية ومنها إلى مصر بعد ذلك.

وقال كيمانزي، في تصريحات نقلها موقع "نيروبي نيوز": "غريب ما يحدث معنا، كان أمامنا فرصة حجز تذاكر طيران مباشرة إلى مصر إلا أنهم تعمدوا إرهاقنا، رحلتنا ستستغرق 20 ساعة كاملة حتى نصل إلى مصر بدلًا من خمس ساعات فقط، هذه معاناة ولا يساعد الفريق على الإطلاق".

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وأضاف: "ما يحدث هو عقاب لنا، وعقاب شديد، نهدر خلاله الوقت ويعرضنا للإرهاق، رغم أن أمامنا مباراة صعبة مع الفراعنة".

مدرب كينيا اختتم: "الآن سنواجه المنتخب المصري ونحن نعاني فرق التوقيت وإرهاق السفر وعدم الإعداد الجيد، هذا أسوأ ما يكون".

يذكر أن المنتخبين يقعان في المجموعة السابعة بالتصفيات رفقة منتخبي توجو وجزر القمر.

ويلاقي الفراعنة في الجولة الثانية منتخب جزر القمر في 18 من الشهر الجاري، بينما نجوم هارامبي يواجهون توجو.