رسميًا .. وائل جمعة ينضم للجهاز الفني لمنتخب مصر

الكشف عن التشكيل كامل لجهاز المنتخب المصري الجديد

أعلنت اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، التشكيل الكامل لجهاز المنتخب المصري الأول، بعدما كانت قد كشفت بالأمس عن المدير الفني الجديد.

البرتغالي كارلوس كيروش يخلف المدير الفني حسام البدري في قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، على أن يصل إلى القاهرة أواخر الأسبوع المقبل.

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وأوضحت اللجنة أن وائل جمعة سيتولى منصب مدير المنتخب بدلًا من محمد بركات، على أن يكون محمد صلاح مديرًا إداريًا.

فيما يستمر الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا في عمله، ويعاونه أحمد مطر ومصطفى صدقي كأخصائيين علاج طبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائي تدليك، على أن يضاف لهم أحد الخبراء البرتغاليين.

وأشارت اللجنة في بيانها أنه سيتم اختيار مساعد مدرب ومحلل أداء بمعرفة كيروش، لينضما للجهاز المعاون، الذي يضم ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

يذكر أن ا لفراعنة خاضوا تحت قيادة البدري مباراتين بالتصفيات، فازوا في الأولى أمام أنجولا 1-0، وتعادلوا خارج الأرض أمام الجابون 1-1.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد أربع نقاط، متأخرًا بفارق نقطتين عن المنتخب الليبي صاحب الصدارة.

ومن المقرر أن يستهل كيروش مهمته رسميًا مع الفريق بمواجهة ليبيا في التاسع من أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.