سالجادو: عشت بمصر فترة صعبة ولم أحصل على فرصتي
وصف الإسباني ميشيل سالجادو؛ المدرب المساعد السابق بمنتخب مصر، فترة عمله في الجهاز الفني للفراعنة بالصعبة.
الإسباني كان ضمن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، والذي تمت إقالته عقب الخروج المخزي من كأس أمم أفريقيا مصر 2019.
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الإسباني نشر صورة رفقة بعض أساطير الكرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقًا: "عشت فترة صعبة مع منتخب مصر، لكنها كانت تجربة لا تقدر بثمن، حيث تعلمت الكثير، وإن كنت لم أحصل على فرصة كاملة لتقديم أفضل ما لدي".
وأضاف: "بعد فترة راحة وتفكير عميق، حان وقت العودة للعمل واستكمال طريقي في جواتيمالا وبنما وكوستاريكا وسان بيدرو بهندوراس، سنبدأ من الغد جولتنا في جواتيمالا رفقة فريق عظيم من الأساطير، وعليكم أن تكونوا جاهزين في كوستاريكا في يوم 2 أغسطس ثم هندوراس يوم 3 أغسطس".
It's been a hard time but Egypt has been a priceless experience where I've learnt a lot and I think I didn't have the chance to give my best. But after resting and thinking it over, it is time to bounce back so on my way to Guatemala, Panama, Costa Rica and San Pedro Sula in Honduras. Tomorrow we'll start our tour in Guatemala and I think I'm bringing a great team of Legends, then get ready in Costa Rica on 2nd and Honduras on 3rd of August for another amazing team of Legends. Hemos pasado por un momento duro pero Egipto ha sido una experiencia impagable donde he aprendido mucho y quizás no he tenido la oportunidad de darlo todo. Pero ya es momento de volver,así que, ya de camino a Guatemala, Panama, Costa Rica y Honduras. Mañana comenzamos nuestro Tour en Guatemala y creo que he logrado traer a un equipazo de Leyendas, después espero que Costa Rica y San Pedro de Sula se preparen para otro equipazo de Leyendas el 2 y 3 de Agosto respectivamente.
الفراعنة ودعوا كان 2019 من دور الـ16 بهزيمة مخزية أمام جنوب أفريقيا في الوقت القاتل بهدف وحيد.
وقرر بعدها بساعات اتحاد الكرة إقالة الجهاز الفني بالكامل، والذي كان من المقرر أن يستمر حتى كأس العالم قطر 2022.
يذكر أن هاني رمزي؛ المدرب العام السابق للفراعنة، كان قد أكد أن سالجادو لم يكن له دور واضح في الفريق، حيث لم يكن يظهر إلا أثناء تناول الطعام أو خلال التدريبات حال وجود نقص في التقسيمة.