بعد تأجيل الدوري - البدري يجتمع بجهاز منتخب مصر

الفراعنة يستعدون لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

يعقد حسام البدري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، غدًا الأربعاء، اجتماعًا مع جهازه المعاون، لدراسة الوضع بعد قرار تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد المصري قرر اليوم الثلاثاء، تأجيل الدوري حتى انتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 وحتى 22 من نوفمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

ويدرس البدري مع جهازه كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، وشكل الإعداد للمباراتين، بالإضافة إلى مناقشة حلول تجهيز اللاعبين، لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر الفراعنة.

ومن المقرر أن تلاقي كتيبة البدري منتخب كينيا في 14 نوفمبر، وجزر القمر في 18 من الشهر نفسه، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويقع الفراعنة بالمجموعة السابقة بالتصفيات، التي تضم منتخب توجو، بجوار منتخبي كينيا وجزر القمر.

وخاض منتخب مصر أول مباراة تحت قيادة البدري في 14 من الشهر الجاري أمام بتسوانا وديًا، وفاز بها الفراعنة بصعوبة بهدف وحيد.