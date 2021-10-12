كيف يتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2022؟

تعرف على كيفية تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا، وما هي فرص تأهل وطريق الفراعنة نحو المونديال الذي سيقام في قطر العام القادم؟

رغم التاريخ الكبير الذي يمتلكه منتخب مصر في القارة الإفريقية، إلا أن تأهله لكأس العالم يُمثل عقدة عانى منها على مدار تاريخه.

فاز المنتخب المصري بكأس الأمم الإفريقية 7 مراتٍ من قبل، وهو البطل التاريخي للبطولة، لكنه ليس من أكثر منتخبات القارة السمراء مشاركةً في المونديال.

شارك الفراعنة في كأس العالم 3 مراتٍ فقط حتى الآن، كانت الأولى في النسخة الثانية في 1934، والثانية في 1990 والأخيرة في مونديال روسيا 2018.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف على فرص تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2022، والمقرر أن تنتهي في مارس القادم.

ما هو عدد مقاعد إفريقيا في كأس العالم 2022؟

تمتلك قارة إفريقيا 5 مقاعد فقط في كأس العالم 2022، وهو العدد المخصص لها في المونديال منذ سنوات.

زاد هذا العدد إلى 6 في كأس العالم 2010 فقط، حيث أقيم في جنوب إفريقيا وحصلت البلد المستضيف على مقعد بالإضافة إلى المقاعد المخصصة للقارة الأم.

ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا؟

تتكون تصفيات كأس العالم 2022 في قارة إفريقيا من 3 أدوار، الأول تشارك فيه المنتخبات الثمانية والعشرين الأقل في التصنيف، ويكون عبارة عن مواجهتي ذهاب وإياب بين كل فريقين والخاسر يودع.

يبدأ 40 منتخبًا التصفيات من الدور الثاني وكان من ضمنهم منتخب مصر، وينضم إليهم المنتخبات المتأهلة من الدور الأول، ويكون هذا الدور دور مجموعات، ويتكون من 10 مجموعات، في كل مجموعة 4 منتخبات تواجه بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، ويتأهل صاحب المركز الأول للدور الثالث.

الدور الثالث هو دور إقصائي كالدور الأول، حيث يواجه كل منتخب آخر ذهابًا وإيابًا والفائز يتأهل لكأس العالم 2022.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

أوقعت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا، ومع نهاية الجولة الرابعة استحوذ الفراعنة على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 4 3 1 0 6 1 +5 10 2 ليبيا 4 2 0 2 3 5 -2 6 3 الجابون 4 1 1 2 5 6 -1 4 4 أنجولا 4 1 0 3 3 5 -2 3

جدول مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022

تنتظر منتخب مصر مباراتين فقط في الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022 موعدهما نوفمبر القادم، وستجمعان الفراعنة بأنجولا والجابون.

المباراة الموعد النتيجة الملعب مصر - أنجولا الأربعاء 1 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-1 ستاد الدفاع الجوي الجابون - مصر الأحد 5 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-1 ستاد فرانسفيل مصر - ليبيا الجمعة 8 أكتوبر 2021،

21:00 مصر وليبيا 0-1 ستاد برج العرب ليبيا - مصر الإثنين 11 أكتوبر 2021،

21:00 مصر وليبيا 3-0 ستاد 28 مارس أنجولا - مصر 11 - 13 نوفمبر 2021 - مصر - الجابون 14 - 16 نوفمبر 2021 -

كيف يصل منتخب مصر لكأس العالم 2022؟

اقترب منتخب مصر من التأهل للدور الثالث بعد الحصول على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، وذلك بفارق 4 نقاط عن المنتخب الليبي الوصيف.

يحتاج الفراعنة للفوز في إحدى مباراتيه المتبقيتين في الدور الثاني، وحتى في حالة التعادل في المباراتين والتساوي في النقاط مع ليبيا، فإن فرصهم في التأهل ستكون كبيرة، حيث سيتم لفارق الأهداف في ذلك التوقيت.

لكن على منتخب مصر الفوز على أنجولا والجابون والتأهل بأكبر عدد ممكن من النقاط، ففي الدور الثالث سيتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى قسمين، وسيفضل الفراعنة بالتأكيد تجنب منتخبات القارة القوية على غرار الجزائر والسنغال والمغرب.

أخيرًا، بوصول المنتخب المصري للدور الثالث، لن يحتاج أكثر من الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ضد منافسه للتأهل لكأس العالم 2022.