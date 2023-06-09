"منتخب مصر بريء" .. صورة تكشف المتسبب في كارثة الاتحاد الخطيرة

تفاصيل خطيرة عن إصابة النجم المصري أحمد حجازي

على الرغم من أفراح التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين والتعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، إلا أن عشاق الاتحاد، يعيشون حاليًا على وقع صدمة إصابة النجم المصري أحمد حجازي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

منتخب مصر أعلن إصابة حجازي، وذلك على هامش تواجده في معسكر الفريق، وسط تضارب في الأنباء عن مدة غيابه؛ قبل أن تؤكد صحيفة "عكاظ"، منذ قليل، معاناة اللاعب من قطع كامل في رباط الركبة.

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي منار شاهين، عن "المتسبب الحقيقي" في إصابة المدافع المصري؛ بعد الاتهامات التي وجهت إلى منتخب الفراعنة مؤخرًا.

ونشر شاهين عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مجموعة من الصورة؛ تظهر اللحظة التي تعرض فيها أحمد حجازي لـ"الإصابة"، والتي جاءت خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمام الفيحاء.

وبالفعل.. شهدت هذه المباراة والتي جاءت ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري، إصابة حجازي، الذيرفض وقتها الخروج من أرضية الملعب، وأصر على استكمال اللقاء الذي شهد تتويج الفريق باللقب رسميًا .

والمثير في الأمر، أن نادي الاتحاد، لم يتحدث أبدًا عن هذه الإصابة، قبل أن يتم اكتشافها عقب انضمام اللاعب، إلى معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم.