رسميًا .. استدعاء عبد الله جمعة واستبعاد لاعب الزمالك من معسكر منتخب مصر

تم استبعاد اللاعب لضيق الوقت وحاجته للراحة

أعلن حسام البدري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، استدعاء عبد الله جمعة؛ ظهير أيسر الزمالك، لمعسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

الفراعنة يواجهون كينيا في 25 من مارس الجاري خارج أرضهم، ثم يستضيفون جزر القمر في 30 من الشهر ذاته، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022.

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وجاء قرار البدري باستدعاء جمعة، بدلًا من أحمد فتوح؛ ظهير أيسر الزمالك، بعدما تعرض الأخير لوعكة صحية بارتفاع درجة حرارته وخضوعه للملاحظة الطبية تحت إشراف محمد أبو العلا؛ طبيب المنتخب.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أن رغم ظهور هذه الأعراض على اللاعب إلا أن نتيجة المسحة الطبية الخاصة به في فحص فيروس كورونا، جاءت سلبية.

وأشار الموقع إلى أن المدير الفني للمنتخب فضل استبعاد فتوح نتيجة لضيق الوقت وارتباط الفريق بمباراتين، واحتياج اللاعب للراحة.

فتوح لم يشارك في مران المنتخب أمس الأحد، إذ تم عزله داخل غرفته، أملًا في شفائه من نزلة البرد التي تعرض لها قبل بدء المعسكر.

يذكر أن الفراعنة يحتلون المركز الأول في المجموعة السابعة برصيد ثماني نقاط، متفوقين بفارق الأهداف، عن جزر القمر؛ صاحبة الوصافة، فيما تأتي كينيا في المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيرًا توجو بنقطة وحيدة.