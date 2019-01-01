شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأوليمبي لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

تعرف على قائمة منتخب مصر الأوليمبي لكأس أمم إفريقيا

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي تحت 23 عامًا، عن قائمة فريقه لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي تنطلق في مصر خلال أيام.

شوقي غريب أعلن قائمة منتخب مصر الأوليمبي، حيث ضمت الآتي:

حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد السلام، أحمد أبو الفتوح، كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي.

الهجوم: رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، مصطفى محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان.

الكشف عن أسعار تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي ستقام في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.