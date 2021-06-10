مصر الأولمبي: لو اضطررنا سنطير لتركيا لإقناع تريم بترك مصطفى محمد

فاتح تريم يرفض مشاركة مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو

أكد معتمد جمال؛ المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي، الأنباء التي ترددت حول رفض نادي جلطة سراي التركي ترك مهاجمه مصطفى محمد للمشاركة في أولمبياد طوكيو، موضحًا أنه لا تزال المحاولات جارية لإقناعهم.

لماذا يرفض جلطة سراي مشاركة مصطفى في الأولمبياد؟

الأولمبياد من المقرر أن تقام في العاصمة اليابانية "طوكيو" في الفترة من 23 يوليو المقبل وحتى الثامن من أغسطس.

ويشارك بها شباب الفراعنة بعدما نجحوا في حصد لقب كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، في 2019، بعد الفوز أمام جنوب إفريقيا.

فيما يتمسك فاتح تريم؛ المدير الفني للنادي التركي، السماح لمهاجمه المصري المشاركة، في ظل استعدادات الفريق للمشاركة في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل فريق الأحمر والأصفر للبطولة القارية بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 84 نقطة.

محاولات مصر لإقناع فاتح تريم:

وقال جمال، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "مصطفى من المقرر أن يطير إلى تركيا غدًا أو بعد غد، كي ينهي أزمة انضمامه للمنتخب مع ناديه، ومن المحتمل أن يتواجد شوقي غريب كذلك هناك لإقناعهم، لأن مصطفى من عناصرنا الأساسية".

وأضاف: "أعتقد أن هناك تفاهم كبير بين مصطفى ومدربه فاتح تريم، وسيكون قادرًا على إقناعه بالانضمام لنا، خاصةً وأن مشاركته في الأولمبياد شيء جيد لتاريخ اللاعب وناديه التركي أيضًا، فهو حدث عالمي".

يذكر أن المنتخب المصري وقع في المجموعة الثالثة بالأولمبياد، رفقة منتخبات الأرجنتين وأستراليا وإسبانيا.

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