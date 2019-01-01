كم مرة فازت قطر بكأس الخليج العربي؟

خليجي 24 ستنطلق بعد عدة أيام في قطر

تنطلق في الـ26 من نوفمبر الجاري بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ24 على الملاعب القطرية بمشاركة 8 منتخبات خليجية، وتستمر البطولة حتى الـ8 من ديسمبر القادم.

وبعدما كانت المشاركة مقتصرة على منتخبات قطر و عُمان و اليمن و العراق و الكويت ، أعلنت السعودية و الإمارات و البحرين تراجعها عن قرار الانسحاب من البطولة لإقامتها في قطر وقررت المشاركة في خليجي 24 .

جدول مباريات كأس الخليح 24 وترتيب مجموعات خليجي 24

ويتصدر منتخب الكويت قائمة المنتخبات الخليجية الأكثر فوزًا بكأس الخليج العربي برصيد 10 مرات، ومن ثم هناك منتخبات السعودية والعراق وقطر بفارق كبير، إذ لم يُتوج كل منها باللقب سوى 3 مرات.

وتُوج منتخبي الإمارات وعُمان بلقب خليجي مرتين فيما لم ينجح منتخبا البحرين واليمن في الفوز بلقب كأس الخليج العربي أبدًا.

كم مرة فاز منتخب قطر بكأس الخليج العربي؟

فاز المنتخب القطري ببطولة كأس الخليج العربي 3 مرات، أعوام 1992 و2004 و2014.

وقد حل العنابي وصيفًا 4 مرات، أعوام 1984، 1990، 1996، 2002.

وتواجد منتخب قطر في المركز الثالث 3 مرات أيضًا فيما حل رابعًا 5 مرات.

الفريق البطل الوصيف المركز الثالث المركز الرابع قطر 3 (1992، 2004، 2014) 4 (1984، 1990، 1996، 2002) 3 (1976، 2003، 2009) 5 (1970، 1972، 1974، 1986، 1994)

اللقب الأول لقطر .. خليجي 11 عام 1992

نظمت قطر بطولة كأس الخليج العربي لأول مرة عام 1976 لكنها لم تنجح بالفوز بها، واستضافت البطولة من جديد عام 1992، لكنها تلك المرة لم تفوت الحدث وتُوجت بلقبها الأول في البطولة والأهم أنها كسرت احتكار الكويت والعراق للقب منذ انطلاق بطولات خليجي.

وأقيمت البطولة بمشاركة 6 منتخبات هي قطر والسعودية والإمارات والبحرين وعُمان والكويت واستبعدت العراق عقب حرب الخليج 1990، وقد أقيمت جميع المباريات على استاد خليفة في الدوحة خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 1992.

ولُعبت البطولة بنظام الدوري بين الفرق المشاركة ضمن مجموعة واحدة، ونجحت قطر في إنهاء البطولة في الصدارة برصيد 8 نقاط (الفوز كان يُحتسب بنقطتين) بعدما حققت 4 انتصارات على الإمارات والبحرين وعُمان والكويت وخسرت أمام السعودية في آخر مبارياتها وكانت هامشية بعد ضمان الفوز بالكأس.

وفاز القطري مبارك مصطفى بلقب هداف البطولة برصيد 3 أهداف، وكذلك جائزة أفضل لاعب في خليجي 11، فيما تُوج البحريني حمود سلطان بجائزة أفضل حارس مرمى.

كم مرة فازت السعودية بكأس الخليج العربي؟

اللقب الثاني لقطر .. خليجي 17 عام 2004

استضافت قطر النسخة الـ17 من بطولة كأس الخليج العربي، وكرر العنابي نفس الإنجاز وتُوج باللقب على أرضه وبين جماهيره، وقد أقيمت البطولة خلال الفترة من 10-24 ديسمبر 2004.

وأقيمت البطولة بمشاركة 8 منتخبات هي قطر والسعودية والإمارات والبحرين وعُمان والكويت والعراق واليمن، وذلك بعد عودة المنتخب العراقي للمشاركة عقب نهاية فترة استبعاده على إثر حرب الخليج 1990، وتلك كانت البطولة الأولى التي تُلعب على ملعبين هما استاد السد واستاد الريان في قطر.

ولُعبت البطولة بنظام المجموعتين، وضمت المجموعة الأولى منتخبات عُمان وقطر والإمارات والعراق، فيما ضمت الثانية منتخبات السعودية والكويت واليمن والبحرين.

ونجح المنتخب القطري في التأهل لنصف النهائي بعد حلوله ثانيًا في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف عُمان في الصدارة بـ6 نقاط، وذلك رغم أنه لم يُحقق سوى انتصار واحد كان على عُمان في آخر مباريات المجموعة وكان الحاسم في تأهله، وقد تعادل قبله مع الإمارات 2-2 والعراق 3-3.

لم يجد العنابي مشكلة في تخطي الكويت خلال نصف النهائي بهدفين دون رد ليتأهل للمباراة النهائية حيث واجه من جديد عُمان التي أقصت البحرين، وفي النهائي نجح المنتخب القطري في الفوز بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.

العُماني عماد الحوسني تُوج بلقب هداف خليجي 17 برصيد 4 أهداف، وتُوج البحريني طلال يوسف بلقب أفضل لاعبي البطولة وحافظ العُماني علي الحبسي على جائزة أفضل حارس مرمى التي فاز بها في خليجي 16.

اللقب الثالث لقطر .. خليجي 22 عام 2014

نجح منتخب قطر في الفوز بلقب كأس الخليج لأول مرة خارج ملعبه، وتحديدًا في السعودية حيث أقيمت بطولة خليجي 22 خلال الفترة من 13-26 نوفمبر 2014، وكان من المفترض أن تُقام البطولة في العراق لكن تم سحب الاستضافة ونقلها للسعودية لعدم استعداد بلاد الرافدين والظروف الأمنية الصعبة.

وأقيمت البطولة بمشاركة 8 منتخبات هي العراق وقطر والسعودية والإمارات والبحرين وعُمان والكويت واليمن.

ولُعبت البطولة بنظام المجموعتين وتأهل الأول والثاني لنصف النهائي، وقد ضمت المجموعة الأولى السعودية صاحبة الملعب مع قطر واليمن والبحرين، فيما ضمت الثانية حامل اللقب منتخب الإمارات بجانب العراق والكويت وعُمان.

وقد جمع الافتتاح منتخبي السعودية وقطر وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، والمثير أن العنابي لم يفز في أي مباراة من دور المجموعات ولم يُسجل سوى هدف واحد بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع اليمن والبحرين.

ورغم تلك النتائج الضعيفة إلا أن العنابي نجح في التأهل في وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط خلف السعودية في الصدارة بـ7 نقاط، وقد لعب في نصف النهائي أمام عُمان وهزمه بنتيجة 3-1 ليتأهل للمباراة النهائية حيث سيواجه السعودية من جديد بعدما نجح الأخضر في إقصاء حامل اللقب "الإمارات" بعد مباراة مثيرة انتهت لصالحه بنتيجة 3-2.

بدأت المباراة النهائية والتي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بهدف لأصحاب الملعب أحرزه سعود كريري، لكن المنتخب القطري عادل النتيجة سريعًا بواسطة المهدي علي مختار ونجح خورخي بوعلام في إحراز هدف الفوز الثمين في الشوط الثاني ليُتوج الفريق بلقبه الثالث في بطولة خليجي.

وفاز الإماراتي علي مبخوت بلقب هداف كأس الخليج العربي 2014 برصيد خمسة أهداف، وتُوج السعودي نواف العابد بجائزة أفضل لاعب في خليجي 22 والقطري قاسم برهان بلقب أفضل حارس مرمى.