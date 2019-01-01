منتخب فلسطين يصل دبي من أجل كأس آسيا

استقبلت بعض جماهير "الفدائي" المنتخب الفلسطيني عنده وصوله إلى الإمارات من أجل دعمه

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصل المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم إلى مطار دبي منذ قليل، وذلك من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس آسيا 2019.

واستقبلت بعض جماهير "الفدائي" المنتخب الفلسطيني عنده وصوله إلى الإمارات من أجل دعمه قبل انطلاق البطولة.

المنتخب الفلسطيني كان قد أقام معسكر خاص في قطر من أجل الاستعداد الفني لهذه البطولة، وكذلك لتطبيق الطريقة الخاصة بالمدير الفني. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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ويستعد "الفدائي" لمواجهة سوريا يوم 6 يناير الجاري بملعب الشارقة، في بداية مشوار المجموعة الثانية، والتي تضم معه الأردن وأستراليا.

نفس قائمة العام الماضي📝🧐

🇬🇦أوباميانج

🇪🇬صلاح

🇸🇳ماني

من يستحق لقب أفضل لاعب إفريقي🤔pic.twitter.com/oSWwrGceb2 — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 1, 2019

ستكون مباراته الثانية أمام أستراليا يوم 11 يناير في استاد آل مكتوم، والمباراة الثالثة والأخيرة بالدور الأول أمام الأردن يوم 15 يناير باستاد محمد بن زايد، وخاض أول أمس آخر مبارياته الودية أمام مع منتخب قيرغيزستان.

وكان المنتخب الفلسطيني قد لعب 3 مباريات ودية، حيث فاز على باكستان 2-0 وتعادل مع إيران 1-1، وخسر أمام العراق 0-1.