منتخب فرنسا يُحدد موقفه من ضم نجولو كانتي في يورو 2024

تعرف على موقف كانتي من العودة إلى قائمة الديوك في يورو 2024

ظهر النجم الفرنسي نجولو كانتي بمستوى رائع رفقة نادي الاتحاد خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جعل الكثيرين يُطالبون بعودته مرة أخرى إلى منتخب بلاده، للمشاركة في يورو 2024.

وكشف رافائيل رايموند المسؤول الإعلامي لمنتخب فرنسا لصحيفة "الرياضية" عن أن اسم كانتي ليس مستبعدًا من العودة إلى صفوف الديوك مرة أخرى، للمشاركة في كأس أمم أوروبا التي ستقام في ألمانيا.

وأضاف رايموند: "لم نستبعد كانتي من المنتخب بشكل نهائي بعد رحيله عن أوروبا والانضمام إلى الدوري السعودي، وما يتم ترديده غير صحيح، فجميع اللاعبين في حسابتنا".

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المسؤول الإعلامي لفرنسا واصل: "مسألة استدعاء كانتي من عدمها في يد المدرب ديدييه ديشان، والأمر عائد له، وبالنسبة لكريم بنزيما أعلن عن اعتزاله الدولي".

وحصل كانتي على كارت أحمر في آخر ظهور له رفقة نادي الاتحاد، في مباراة الهلال بذهاب دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.