صدمة لمخطط إنجلترا .. جوارديولا يمنح جماهير مانشستر سيتي الأمل برسالة واضحة

"أحلم بتحقيق البريميرليج للمرة الخامسة على التوالي"

أعطى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الأمل للأنصار بشأن تمديد إقامته في النادي الإنجليزي، بعد انتشار أنباء عن أن الموسم المقبل هو الأخير له مع "السيتزينز".

وانضم بيب جوارديولا إلى مانشستر سيتي في صيف 2016، ويرتبط بعقد مع النادي يمتد حتى صيف 2025، واستطاع خلال 9 سنوات قيادة النادي لتحقيق كل البطولات الممكنة، وأهمها دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي تخطط لتمديد عقد جوارديولا حتى صيف 2026 على الأقل، خصوصًا أنها تخشى من محاولات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لإقناعه بقيادة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026.

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وقال جوارديولا خلال حفل لإحدى شركات المنتجات الرياضية، بالقرب من مركز روكفلر في نيويورك، إنه مستعد لمحاولة رفع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة على التوالي.

وأضاف المدرب الإسباني: "إذا كنت تحب ما تفعله، فلماذا تتوقف؟، أنا أحب ذلك.. لقد منحوني هذا المنصب، لذلك دعونا نمضي في طريقنا".

ويخوض مانشستر سيتي جولة في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد، حيث يلعب مباراة ودية قوية أمام ميلان على ملعب يانكي مساء السبت المقبل، في غياب نجوم أمثال كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا وفيل فودين لأنهم في إجازة صيفية.