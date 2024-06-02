منتخب ألمانيا للاعبين البيض فقط؟ رد قوي من جوشوا كيميتش

نجم المنتخب الألماني يرد على الاستطلاع العنصري

رد جوشوا كيميتش لاعب وسط منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، على المطالبات بأن المنشافت يجب أن يضم اللاعبين البيض فقط، وذلك قبل انطلاق يورو 2024.

وتستعد ألمانيا لاستضافة يورو 2024 خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو القادم على أراضيها، حيث يرغب المنتخب الألماني للتتويج باللقب وسط جماهيره.

وأجرت قناة "ARD" الألمانية استطلاعًا على 1304 شخصًا تم اختيارهم عشوائيًا، وتبين أن 21% ممن شاركوا في الاستطلاع يفضلون أن يلعب المزيد من اللاعبين ذوي البشرة البيضاء للمنشافت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد كيميتش خلال تصريحات صحفية قال فيها: "هذا الأمر ليس له مكانًا داخل الفريق، أي شخص نشأ على كرة القدم يعرف أن هذا مجرد كلام ليس له قيمة".

وأضاف: "كرة القدم توحد الناس من مختلف ألوان البشرة والأديان، وهذا هو كل ما يدور الأمر حوله، وسأفتقد الكثير من اللاعبين لو لم يكونوا هنا، هذا أمر عنصري تمامًا، ولا مكان له بيننا بالفريق".

ويقع المنتخب الألماني في المجموعة الأولى في يورو 2024، والتي تضم أيضًا منتخبات إسكتلندا والمجر وسويسرا، حيث ستقام مباراة الافتتاح في العاشرة من مساء الجمعة بين ألمانيا وإسكتلندا.