تصفيات المونديال | السودان تتأهل إلى دور المجموعات على حساب تشاد

صقور الجديان نجحوا في مهمتهم الأولى والمنافسة مستمرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نجح المنتخب السوداني في مهمة التأهل إلى دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بعدما تعادل أمام تشاد، على ملعب المريخ.

اللقاء جاء سلبيًا دون أهداف رغم محاولات صقور الجديان الكثيرة، وفي المقابل خلق الضيوف بعض الفرص الحقيقية، لكن لم يتمكن أحدهما من ترجمتها إلى أهداف.

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وشهدت المباراة التي أقيمت بحضور جماهيري وصل إلى 18 ألف مشجع، اقتحام أحد الجماهير ملعب المباراة، لكن تدخل الأمن سريعًا وأخرجه قبل التفات الحكم إلى الواقعة.

واستفاد المنتخب السوداني من فوزه في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليطيح بتشاد، ويتأهل لدور المجموعات.