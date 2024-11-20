"ما هي سيرتك الذاتية؟" .. فيصل الجفن ينتقد ياسر المسحل بـ"مقارنة محرجة" بعد تدهور نتائج السعودية!

نتائج منتخب السعودية في تراجع مرعب..

انتقد الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، عمل ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بعد تدهور نتائج المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مؤخرًا.

منتخب السعودية فشل في تحقيق أي فوز، خلال المباريات الأربع الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ ليتراجع إلى "المركز الرابع" في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط.

وتساءل الجفن في برنامجه "ملاعب" عبر "العربية إف إم"، مساء اليوم الأربعاء، عن السيرة الذاتية للمسحل؛ قائلًا: "أنا احترم هذا الرجل كثيرًا وأقدره؛ لكن.. ما هو (السي في) الخاص به لكي يستحق أن يتولى منصب رئيس اتحاد الكرة السعودي؟!".

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وقدّم الإعلامي الرياضي "مقارنة" بين المسحل وتسونيياسو ميياموتو، رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، معتبرًا أن "السيرة الذاتية" للأخير، تحرج المسؤول السعودي بشكل كبير.

وأشار فيصل الجفن إلى أن ميياموتو، حاصل على "ماجستير فيفا" في الإدارة الرياضية، بالإضافة إلى خوضه 71 مباراة دولية مع منتخب اليابان الأول لكرة القدم، مع حمل شارة قيادته في كأسي العالم 2002 و2006 وأمم آسيا 2004.

وأوضح الجفن أن رئيس اتحاد الكرة الياباني، له خبرة كبيرة في التدريب؛ حيث سبقى وأن تولى منصب المدير الفني للفريق المحلي جامبا أوساكا؛ على عكس المسحل تمامًا.

وينظر إلى منتخب اليابان، على أنه مثّال حي للتطور الكبير في الكرة الآسيوية؛ حيث أصبح هذا الفريق يسيطر على القارة، بل وينافس أكبر المنتخبات العالمية، ويحقق الانتصارات عليها وبنتائج كبيرة.

جدير بالذكر أن ميياموتو، الذي كان يلعب كـ"قلب دفاع"، قبل اعتزال كرة القدم نهائيًا في 2012؛ مثّل ناديي جامبا أوساكا وفيسيل كوبي في اليابان، بالإضافة إلى خوضه تجربة احترافية في فريق رد بول سالزبورج النمساوي، في الفترة من يناي 2007 إلى مطلع عام 2009.