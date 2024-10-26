"الفرنسي لم يحترمنا وليس له أمان" .. المشرف السابق على منتخب السعودية يرفض عودة هيرفي رينارد

ماذا بعد رحيل مانشيني؟

عارض طارق كيال، المشرف الأسبق على المنتخب السعودي، فكرة التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد، لخلافة الإيطالي روبيرتو مانشيني في قيادة الأخضر.

كان رينارد قد رحل عن تدريب المنتخب السعودي، خلال شهر مارس 2023، من أجل تدريب منتخب سيدات فرنسا، الذي شارك في كأس العالم للسيدات الأخيرة وأولمبياد باريس 2024.

وقال طارق كيال في برنامج "كورة" المذاع على فضائية "روتانا خليجية": "ثقتي في رينارد اهتزت، من الممكن أن نتعاقد معه وفي اليوم التالي يصله عرض أفضل فيترك المنتخب السعودي من جديد".

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وأضاف: "نحن نتعاقد مع المدرب من أجل مشروع، وأي مدرب يرحل عن الفريق في منتصف المشوار بهذه الصورة ليس له أمان. لم يحترمنا ولم يحترم عقده".

وتابع كيال: "الموافقة على رحيل رينارد بهذه الصورة من الأساس كان خطأ إداريًا، هذا المدرب ليس له أمان وعودته ستجعل صورتنا صغيرة في عينه، لذلك لا أفضل التعاقد معه مجددًا حتى لا تتكرر مثل هذه المواقف".

وواصل: "إدارة ملف المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة كانت خاطئة، والإدارة كانت سببًا في حدوث شرخ بين المدرب السابق مانشيني وبعض اللاعبين".

وختم كيال: "للأسف الإدارة كانت تصدر مشكلات للمدرب في حين أنها من المطلوب منها أن تذلل الصعاب له".

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سيحل ضيفًا على أستراليا وإندونيسيا، يومي 14 و19 نوفمبر 2024، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات المجموعة الثالثة، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.