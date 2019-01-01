ناشئو السعودية يفتتحون تصفيات كأس آسيا بالفوز أمام سوريا

رباعية في بداية مشوار ناشئي الأخضر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق المنتخب السعودي للناشئين تحت 16 عامًا الفوز في أولى مبارياته بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2022 برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

ناشئو الأخضر افتتحوا التهديف مبكرًا بهدف في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول عن طريق عبد الله الزيد، وبعدها بعشر دقائق فقط أضاف صهيب الزيد الهدف الثاني.

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وفي الدقيقة 39، عزز مهند عبد الله براح تقدم السعودية بالهدف الثالث، ثم تمكن نسور قاسيون من تسجيل هدفهم الوحيد في الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق أنيس قاسم.

وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق، أحرز مهند براح الهدف الرابع لناشئي الأخضر.

الفوز منح صدارة المجموعة الرابعة للسعودية برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع عمان، بينما تتذيل سوريا الترتيب دون نقاط متساوية مع باكستان.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الباكستاني في اللقاء المقبل في 20 من الشهر الجاري، بينما سوريا تواجه عمان في اليوم نفسه، بالجولة الثانية.