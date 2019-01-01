إعادة طرح تذاكر خليجي 24 والاستبدال دون رسوم

البطولة تقرر تأجيلها إلى 26 من نوفمبر الجاري

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي عن وقف بيع تذاكر مباريات كأس الخليج "خليجي 24"، اليوم الأربعاء، على أن يتم إعادة طرحها من جديد عقب إجراء القرعة الثانية غدًا الخميس.

قرعة البطولة كانت قد أجريت في 23 من أكتوبر الماضي بخمسة منتخبات فقط؛ قطر والعراق والكويت وعمان واليمن، فتقرر إعادتها غدًا الخميس بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في البطولة.

الثلاثة منتخبات كانت قد انسحبت من البطولة، نظرًا للخلافات السياسية مع البلد المستضيف "قطر"، إلا أنها تراجعت أمس الثلاثاء، بعد تجديد الدعوى من اتحاد كأس الخليج.

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وأوضح اتحاد الخليج أن التذاكر الجديدة سيتم طرحها بعد الانتهاء من إجراء القرعة الجديدة، على أن يتم استبدال التذاكر التي تم شراؤها من مراكز البيع، فور الإعلان عن موعد بيع التذاكر الجديدة.

الاتحاد أكد أن الاستبدال سيتم دون أي رسوم إضافية من خلال منافذ بيع (سوق واقف - كتارا - قطر مول - مجمع فيلاجيو - دوحة فيستيفال).

وأشار اتحاد الخليج إلى أن من قام بشراء التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني، فسيتم إرجاع المبالغ إلى الحسابات البنكية خلال عشرة أيام كحد أقصى.

يذكر أن الاتحاد عقد اجتماعًا اليوم الأربعاء، أسفر عن قرار بتأجيل انطلاق البطولة إلى 26 من نوفمبر الجاري على أن تنتهي في الثامن من ديسمبر المقبل، نظرًا لانشغال الهلال السعودي بخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني في 24 من الشهر الجاري.

وكان الزعيم قد فاز في لقاء الذهاب بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، على ملعب جامعة الملك سعود، في التاسع من الشهر الجاري.